Международная федерация хоккея инициировала расследование в отношении президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу IIHF Рене Фазеля.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова «в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта» ранее призвал Международную Федерацию Белорусский фонд спортивной солидарности. По данным белорусских СМИ, «человека, похожего на Баскова», видели на «Площади перемен» вечером 12 ноября, когда неизвестные в масках избили одного из участников протестов в Беларуси Романа Бондаренко. Впоследствии Бондаренко умер в реанимации. Сам Басков заявлял, что не имеет отношения к смерти Бондаренко. Тем не менее дисциплинарный комитет Международной Федерации хоккея начал проверку. По словам Рене Фазеля, никаких дисквалификаций в отношении Баскова пока нет, но расследование продолжается.

Ранее Международный олимпийский комитет временно отстранил представителей НОК Белоруссии от участия в мероприятиях за нарушения Олимпийской хартии. Санкции коснутся и Баскова — он является членом исполкома Олимпийского комитета страны.