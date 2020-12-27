Нальчикский городской суд запретил несколько архивных видео о войне в Чечне. Большинство из них — о военнослужащих федеральных сил, попавших в плен к чеченским боевикам.

В постановлении сказано, что четыре видеоролика американского агентства Associated Press способствуют совершению противоправных действий и в теории могут повлечь негативные социальные и экономические последствия. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда. Там также сказано, что эти документальные материалы нарушают публичные интересы России и конституционное право граждан на жизнь в правовом государстве.

Три записи из четырёх рассказывают о событиях января 1995-ого года. На них запечатлены условия жизни местного населения и российских военных, которых боевики взяли в плен. Также там представлены интервью с чеченскими бойцами, которые говорят, например, что борются за свободу своего региона. Эти материалы всё еще доступны на видеохостинге YouTube.

Последняя запись на территории России уже заблокирована. Там показаны кадры бомбардировки Грозного в 2000-ом году и рассказ одного из полевых командиров о потерях российской армии.

Иск с требованием запретить эти видео подала прокуратура города Нальчика.