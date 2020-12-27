С сегодняшнего дня в Чехии объявлен режим ЧС в связи с пандемией коронавируса

С сегодняшнего дня в Чехии объявлен максимальный, пятый уровень эпидемиологической угрозы. Это означает, что будет запрещено выходить из дома без неотложной необходимости. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Ян Блатный, с этого дня в республике также вводится ночной комендантский час с 21:00 до 05:00. В Чехии останутся открытыми и по воскресеньям, только продуктовые магазины, аптеки и магазины хозтоваров. Отметим, что правительство уравняло все типы заведений, заявив, что запрет будет применяться исключительно к ассортименту и услугам и не будет привязан к размеру магазина. На практике это означает, что крупным супермаркетам не разрешат предлагать товары, которые нельзя купить в других местах. Все кафе, рестораны, бары и прочие заведения закрыты. На улице и в общественных помещениях разрешено ходить по двое. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено до 15 человек. Данные меры будут действовать как минимум до 10 января, сказал глава Минздрава.

Также с сегодняшнего дня в Чехии начинается вакцинация. Она будет осуществляться в нескольких больницах Праги и Брно.