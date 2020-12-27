Во многих странах Европы сегодня начали прививать граждан от коронавируса

Людям вводят препарат, который разработали компании Pfizer и BioNTech. Восемь стран Европы договорились координировать стратегию по вакцинации населения. В их числе Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Чехия. Прививку в основном пока делают медикам, риск заражения которых очень высок, а также пожилым людям и тем, кто страдает серьёзными заболеваниями. Во Франции, к примеру, вакцину первой ввели 78-летней жительнице дома престарелых в городе Севран к северу от Парижа. Прививки от коронавируса также сделали постояльцам и медикам центра для пожилых людей в Дижоне. В Италии сначала вакцину получили врачи больницы в Риме, где в январе лежали первые в стране выявленные заражённые ковидом: пара из Китая, посещавшая Ухань.

Счастливым подарком к Рождеству назвал вакцинацию министр здравоохранения Германии. Там прививать пожилых людей и медиков начали вчера. С этим солидарен глава МИД Италии. По мнению Луиджи ди Майо, долгожданная вакцина поможет людям вернуть свободу. Вакцинация охватила почти всю Европу. Ряд политиков подал пример гражданам. В Чехии одним из первых привился премьер Андрей Бабиш, так же сделали и первые лица Греции.

Пандемия коронавируса, с которой в уходящем году столкнулась человечество, не будет последней, полагает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Вакцина во всех странах Европы будет бесплатной, прививать людей будут по желанию.

В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию завтра, в Нидерландах, как ожидается, с 8-го января.