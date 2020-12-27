В Оренбурге дети потушили Вечный огонь на Мемориальном комплексе на проспекте Победы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения Как сообщает региональное управление МВД, мальчик и девочка сначала бегали вокруг огня, а потом закидали его снегом. Мать детей никак на это не реагировала. Как передает Росбалт, в отношении женщины заведено административное дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Теперь ей грозит штраф.
Самое обсуждаемое
Неочевидные последствия обыска у Любови Соболь Да, я снова как зануда напоминаю о том, что у нас в законе «дыра» относительно защиты прав и интересов детей в части процессуальных действий. Нет у нас регламента проведения задержаний и обысков в присутствии детей. Зачем напоминаю? Затем, что это может коснуться каждого…
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)