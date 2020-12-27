В Оренбурге дети потушили Вечный огонь на Мемориальном комплексе на проспекте Победы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения Как сообщает региональное управление МВД, мальчик и девочка сначала бегали вокруг огня, а потом закидали его снегом. Мать детей никак на это не реагировала. Как передает Росбалт, в отношении женщины заведено административное дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Теперь ей грозит штраф.