Более половины россиян (59%) рассчитывают на повышение зарплаты в следующем году. Это следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob. Чаще всего (66%) о необходимости повышения зарплаты говорили респонденты с месячным доходом от 30 до 50 тысяч рублей. Более трети респондентов (36%) также заявили, что хотят стабильности в следующем году, еще 29% выразили надежду на карьерный рост. 8% опрошенных заявили, что уже ничего не ждут от своей работы.
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