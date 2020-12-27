В этом году традиционная встреча Владимира Путина с бизнесменами не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это не значит, что диалога с бизнесом нет. На фоне пандемии коронавируса в этом году также отменили традиционную прямую линию с президентом.