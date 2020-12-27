Посол США в России Джон Салливан отказался от новогоднего предложения российского МИДа привиться вакциной «Спутник V»

Посол США в России Джон Салливан отказался от новогоднего предложения российского МИДа привиться вакциной от коронавируса «Спутник V». Как сообщила в Твиттере пресс-атташе американской дипмиссии в России Ребекка Росс, посол Салливан благодарит МИД России за предложение, однако он не хотел бы забирать дозу вакцины, предназначенную для гражданина России. Росс отметила, что лучшим рождественским подарком было бы немедленное освобождение осужденных в России американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.