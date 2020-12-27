Страны ЕС приступили к массовой иммунизации населения от коронавируса

Единственной зарегистрированной в Евросоюзе вакциной на сегодня является совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech. Его эффективность, как утверждают разработчики, составляет 95 процентов. На первом этапе странам досталось примерно по 10 тысяч доз. Приоритет отдается граждан из групп риска, в т.ч. пожилым людям и медработникам. Как отмечает журнал Spiegel, Евросоюз начал закупку вакцин позже США, Японии, Канады и других стран, — Вашингтон начал закупки в июле, Брюссель — в середине ноября.