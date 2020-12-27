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17:32, 27 декабря 2020

С начала пандемии COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, заболели более 3 млн человек

С начала пандемии COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, заболели более 3 млн человек. Впервые за четыре дня суточный прирост заразившихся опустился ниже 29 тысяч. Общее число умерших от инфекции составило почти 54 800.



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