Президент Путин скоро сообщит о своем опыте прививки от коронавируса

Президент Владимир Путин скоро сообщит о своем опыте прививки от коронавируса. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Что касается дочери президента и его решении позволить ей стать добровольцем для тестирования вакцины, Песков сказал, что это личное дело Путина. По словам Пескова, президент ожидал завершения всех формальностей, связанных с тестированием вакцины. Накануне Минздрав одобрил вакцинацию людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». Путину сейчас 68.

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Института имени Гамалеи Виктора Зуева, существующая сейчас вакцина от коронавируса будет так же хорошо работать на новом штамме инфекции. В интервью телеканалу РЕН ТВ вирусолог отметил, что британский штамм вируса по большому счету ничем не отличается от старого типа инфекции. Он стал более заразным — вот и все, он более распространен. <...> Если человек заражен этим штаммом, он чихнул — и заразил 12 человек. В этом вся разница, больше никакой разницы нет. А болезнетворность и антигенные свойства, самое главное, у него такие же, поэтому вакцина против него эффективна»