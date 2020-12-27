На Урале мэр выписал себе новогоднюю премию в 15 окладов

При этом бюджет района не понес в этой связи дополнительных расходов, сообщает интернет портал Ura.ru.

Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков выписал себе премию к Новому году в размере 15 должностных окладов. Об этом сообщил спикер Земского собрания Дмитрий Логинов.

Предложение премировать мэра внесла на рассмотрение депутатов районная администрация. Величину оклада главы района депутат озвучить отказался, заявив, что «это конфиденциальная информация». Зато признался, что сам получил новогоднюю премию в размере двух окладов на общую сумму 25 тысяч рублей.

Логинов также добавил, что бюджет не понес дополнительных расходов в связи с премированием главы района, так как Тресков весь год экономил на себе: ни разу не поощрялся, не выходил на больничный, хотя средства на это были заложены.

В бюджете района на предстоящие три года (2021-23 годы) расходы на содержание главы муниципалитета составляют почти 4,5 млн рублей.