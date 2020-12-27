Суд Нальчика запретил несколько архивных видео о войне в Чечне, размещённых в интернете

Недоступными в России по решению суда должны стать четыре ролика, некоторые из них набрали до двух миллионов просмотров. Под запрет попали видео о бомбардировке федеральными силами станицы Первомайская в конце 94-го года с убитыми и ранеными, а также съемки в Грозном в начале января следующего года, где показан быт местных жителей, а один из вооруженных чеченцев говорит о потерях российских солдат. Видео было сделано во время штурма столицы Чечни. Аналогичное решение суд принял в отношении видео о бомбардировках города пятью годами позже, во время Второй чеченской войны. Запрещен и ролик о российских военнопленных. Все видео были сняты корреспондентами агентства Associated Press и размещены на его сайте, а также портале YouTube. Суд решил, что видеозаписи пропагандируют жестокость, нарушают публичные интересы России, способствуют противоправным действиям и могут вызвать негативные социальные, экономические и другие последствия. Издание МБХ медиа выяснило, что судья Нальчикского городского суда Тембот Сохроков вынес решение в середине месяца, в картотеке инстанции истец и ответчик не упоминаются. При этом в тексте решения судьи указано, что признать информацию запрещённой просил прокурор Нальчика.

Доступ к одному из запрещенных судом видео на портале youtube уже ограничен.