Новой, более заразной мутации коронавируса в России пока не выявлено. Об этом в федеральном телеэфире сообщил замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, даже в случае обнаружения этот не будет представлять никакой угрозы. Он добавил, что за циркуляцией вируса в России следят более ста лабораторий Роспотребнадзора. Ранее о случаях заражения новым штаммом сообщили в Великобритании, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Австралии, Германии и других странах.