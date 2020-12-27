Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом. Как сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики, болезнь протекает в легкой форме, Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, Аслан Бжания изолировался и продолжит исполнять обязанности дистанционно.