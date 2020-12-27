Синоптики спрогнозировали аномально теплую новогоднюю ночь в центре европейской части России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается температура от -2 до +2 градусов. 30 и 31 декабря прогнозируют небольшие осадки и усиление ветра до 11 метров секунду. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как пояснил Вильфанд, потеплению будет способствовать пришедший с запада циклон.