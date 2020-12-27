В Пермском крае сегодня завершился Чемпионат и Кубок России по биатлону

По его итогам в состав сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Помимо Куклиной, Гербуловой и Носковой в состав сборной, основываясь на результатах декабрьских этапов Кубка мира, были включены Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова. Как отметил президент СБР Виктор Майгуров, составы команд для выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU были определены согласно критериям отбора, утвержденным в ноябре. Впрочем, в зависимости от того, как спортсмены проявят себя на январских стартах, возможна ротация – добавил Майгуров.

Состав мужской команды пока не обнародован. Но с большой долей вероятности из новичков в основе окажется Кирилл Стрельцов. Биатлонист, который изначально рассматривался в качестве «железного» кандидата в первую команду, подхватил осенью ковид. Но сумел восстановиться и выиграл в Чайковском индивидуальную гонку.

Пятый и шестой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в германском Оберхофе в январе.