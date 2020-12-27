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16:05, 27 декабря 2020

В Москве мужчина умер во время задержания полицейскими в метро

Причины смерти пока не известны.

В вестибюле станции метро «Щукинская» полиция схватила одного из пассажиров, после того, как он попытался сломать стоящий там банкомат. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Москве. Там отметили, что инцидент произошел вчера в районе шести вечера. По версии ведомства, мужчина вёл себя неадекватно, из-за чего полицейские решили доставить его в отдел для разбирательства. Задержанный сначала сопротивлялся, а затем потерял сознание.

Полицейские утверждают, что после этого немедленно вызвали наряд скорой помощи, но медики по приезде констатировали смерть задержанного. Источник агентства сказал, что, по предварительным данным, он скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее телеграмм-канал «ЧП / Москва» опубликовал видео, на котором запечатлено это задержание. Там заметно, что неподалёку от турникетов сразу пять человек в форме пытаются силой увести из вестибюля мужчину средних лет, у которого до щиколоток спущены штаны. Тот сопротивлялся и в какой-то момент упал лицом вниз. Вскоре после этого запись прерывается.

Приславший это видео свидетель сказал, что конфликт начался из-за того, что этот человек не хотел надевать маску.



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