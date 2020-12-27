В Москве с завтрашнего дня открывается запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Об этом написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Сообщение появилось после того, как накануне Минздрав разрешил применение препарата «Спутник» для пожилых граждан.

Сегодня стало известно, что привиться от коронавируса решил президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, этого можно ожидать в ближайшей перспективе, но нужно дождаться пока глава государства расскажет об этом сам.