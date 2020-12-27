Европейские страны начали массовую вакцинацию от коронавиурса

Они получили препарат совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. В ряде стран власти решили сделать первые прививки пожилым людям – в основном постояльцам домов престарелых, в других случаях приоритет отдали работникам медучреждений. Так, в Италии первую прививку сделала медсестра римского госпиталя Клаудиа Аливернини. Клаудиа Аливернини — сотрудница медучреждения, эксперты которого одними из первых смогли выделить штамм коронавируса.