Курс биткоина продолжает обновлять рекорды

Сегодня популярная криптовалюта торговалась на отметке выше 28 тысяч долларов, хотя в этим минуты, по данным сайта Coindesk, она отскочила до уровня ниже 26 тысяч.

В интервью «Эху» блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов отметил, что в укреплении позиций криптовалюты нет ничего удивительного. Смирнов отметил, что в долгосрочной перспективе совершенно очевидно, что биткоин будет и дальше укреплять свои позиции. Что же касается краткосрочного прогноза, его делать сложно, замечает специалист, поскольку на фоне политических событий курс биткоина может как расти, так и временно снижаться

Впрочем, эксперты расходятся во мнении относительно будущего криптовалюты. Они напоминают о катастрофическом обвале, произошедшем в прошлые года – тогда, достигнув отметки в 20 тысяч долларов, курс биткоина рухнул до 3 тысяч.