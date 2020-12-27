Китай может обогнать США и стать первой экономикой мира раньше, чем ожидалось. Американский центр экономических и деловых исследований спрогнозировал, что это случится уже в 2028 году, а не в 2033-м, поскольку КНР быстро восстановилась от негативных эффектов пандемии. Об этом со ссылкой на выводы экспертов пишет агентство Блумберг. К этому времени в тройку крупнейших экономик, по мнению исследователей, также войдет Индия.

В ноябре власти Китая говорили, что в ближайшие пятнадцать лет экономика страны может удвоиться.