Разработчик отечественной вакцин от коронавируса планирует создать препарат для лечения болезни на основе антител. Речь идет о сыворотке похожей на ту, что использовалась при лечении президента США Дональда Трампа. Фактически это антитела, которые будут получать генно-инженерным способом вне организма человека в концентрированном виде, — сказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его цитирует агентство ТАСС. Положительные результаты в этой области ожидаются лишь к концу следующего года.