Президент Абхазии заразился коронавирусом. 57-летний Аслан Бжания находится в своей резиденции в Сухуми. В пресс-службе главы государства уточнили, что болезнь протекает в легкой форме, курс лечения проходит амбулаторно. Всего в Абхазии коронавирус выявили у почти 8,5 тысяч человек. Жертвами эпидемии стали свыше 100 зараженных.