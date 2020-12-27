В Минске оппозиция проводит новую акцию протеста

Есть первые задержанные.

Массового шествия, как бывает обычно по воскресеньям, в Минске сегодня не намечено. Тем не менее, люди всё равно на улицах с бело-красно-белыми флагами и лозунгами против Александра Лукашенко. Локальные акции в виде пикетов и маршей проходят в разных районах Минска, по большей части люди митингуют неподалёку от дома. В разных районах столицы под слова «Жыве, Беларусь!» участники акций выпускают в небо белые и красные шарики. Аналогичный лозунг группа митингующих скандировала на рынке, расположенном на северо-восточной окраине Минска. В столицу опять стянули спецтехнику. Очевидцы и местные интернет-издания сообщают о большом количестве силовиков в балаклавах. Портал tut.by рассказал о нескольких задержаниях. Напомню, одно из требований освобождение всех задержанных на мирных акциях протеста. По словам волонтёров, в изоляторе Жодино примерно в полусотне километров от Минска остается почти 150 человек. Они встретят за решёткой новый год. В Жодино сегодня тоже прошла акция протеста. Люди также вышли на улицы Гродно, Бреста и ряда других городов.

Акции протеста в Белоруссии не прекращаются более четырех с половиной месяцев. Они начались после выборов президента страны, на которых согласно официальным данным победил Лукашенко.