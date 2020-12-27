Владимир Путин решил привиться от коронавируса

Он ждал завершения всех формальностей – об этом в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что этого можно ожидать в ближайшей перспективе, но призвал дождаться пока глава государства сам расскажет об этом.

На прошлой неделе в ходе большой пресс-конференции Путин сказал, что пока не стал делать прививку из-за возрастных ограничений отечественного препарата.

Путин добавил, что считает необходимой массовую вакцинацию от коронавируса.

Накануне Минздрав разрешил применение препарата «Спутник» для пожилых граждан. Сегодня мэр Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в городе откроется запись для горожан старше 60 лет.

Владимиру Путину 68 лет.