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Эксклюзив Эха 14:05, 27 декабря 2020

Курс биткоина впервые преодолел отметку в 27 тысяч долларов

Таким образом за последнюю неделю популярная криптовалюта продемонстрировала рост больше 10%.

В интервью «Эху Москвы» блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов отметил, что в укреплении позиций криптовалюты нет ничего удивительного.

Курс биткоина второй раз за последние сутки обновил исторический максимум. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов, это было ожидаемо в сложившейся системе факторов 2020 года, и что в укреплении позиций криптовалюты нет ничего удивительного.

Как отметил блокчейн-консультант, в 2020 году на рынке сложилась комбинация из нескольких факторов, которая подстегивает этот криптовалютный рынок.

«В первую очередь здесь сыграла свою роль пандемия, точнее те меры, которые принимают правительства для сохранения экономик. Ситуация на рынке показывает, как все больше больших корпораций начинают вкладывать часть своих активов в биткоин. И таким образом на рынке наблюдается комбинация из этих факторов: на рынок пришли институциональные инвесторы и при этом появилось достаточное большое количество свободных вновь напечатанных денег, которые устремились в достаточно удобные средства инвестирования. Поэтому тот рост, который мы сейчас видим, он во многом продиктован именно этими факторами», — сказал эксперт.

По словам Д.Смирнова, все больше и больше людей начинают понимать, что криптовалюта представляет собой достаточно удобный инвестиционный инструмент.

«Если раньше в качестве такой своеобразной тихой гавани для инвесторов использовалось золото, то сейчас все больше и больше людей понимает, что биткоин по своим фундаментальным свойствам является более удобным активом. Потому что, не смотря на то, что он также ограничен в предложении, его достаточно сложно добывать, но при этом в качестве средства для передачи ценности, он является более удобным активом, в первую очередь за счет того, что он является цифровым активом», — пояснил он. По мнению Д.Смирнова, в этой сфере проще прогнозировать долгосрочные перспективы, нежели краткосрочные, так как «рынок все еще остается в фазе роста», и на фоне политических событий курс биткоина может как расти, так и временно снижаться.

«Колебания курса на десятки процентов все равно остаются в порядке вещей, и поэтому скорее всего мы можем увидеть, как резкий рост дальше до 30 тысяч, так и резкое падение, которое вероятнее всего не будет таким резким, как оно было в 2018 году. Но очевидно, что бесконечного роста без коррекции быть не может», — сказал он.

Д.Смиирнов отметил, что в долгосрочной перспективе совершенно очевидно, что биткоин будет и дальше укреплять свои позиции.

«Те фундаментальные особенности биткоина они никуда не уйдут. Предложения будут сокращаться год от года, а спрос на этот актив будет все также продолжать расти. В долгосрочной перспективе спрос на биткоин будет так или иначе возрастать. Плюс еще здесь положительным фактором во многом является то, что многие государства сменили «гнев на милость» и сейчас начинают активно интегрировать криптовалютную экономику в экономику традиционную, создавая какие-то гибридные решения и позволяя своим гражданам вкладываться в криптовалютные активы», — заключил эксперт.

Впрочем, эксперты расходятся во мнении относительно будущего популярной криптовалюты. Они напоминают о катастрофическом обвале, произошедшем в прошлые года – тогда, достигнув отметки в 20 тысяч долларов, курс биткоина рухнул до 3 тысяч.



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