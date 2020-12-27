В московском метро во время задержания полицейскими умер пассажир

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД, это произошло накануне. Мужчина якобы начал неадекватно себя вести и пытался сломать банкомат. Он не реагировал на замечания полицейских и в ходе задержания потерял сознание. Вызванные медики констатировали смерть. Причина гибели задержанного не уточняется.