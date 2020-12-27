В Центральноафриканской республике на фоне внутриполитического кризиса проходят президентские выборы

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. 18 декабря три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги.
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Почему Путин приказал арестовать Любовь Соболь? Навальный и ФБК его унизили. Одно дело, когда у тебя имидж хитрого и коварного убийцы, другое, когда тебя макают носом в собственные следы жизнедеятельности. Навальный (на самом деле ФСБ) выставил Путина полным идиотом и простофилей. Конечно, он хочет отомстить…
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