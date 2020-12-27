Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

Накауне утром он торговался выше отметки в 25 тысяч долларов, а спустя сутки перевалил за 27 тысяч. Об этом пишет газета БК со ссылкой на данные криптовалютной биржи Coindesk. Таким образом за последнюю неделю биткоин вырос более чем на 10%.

Впрочем, эксперты расходятся во мнении относительно будущего популярной криптовалюты. Они напоминают о катастрофическом обвале, произошедшем в прошлые года – тогда, достигнув отметки в 20 тысяч долларов, курс биткоина рухнул до 3 тысяч.

