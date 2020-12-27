В Воронежской области следователи проверяют сообщение о неоказании помощи пациентке с коронавирусом

Женщина умерла в больнице, – сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК. Родственница погибшей утверждает, что за состоянием пациентки никто не следил, он не ела больше двух недель, ослабла и в один из дней потеряла сознание. Женщину перевели в реанимацию, но спасти ее не удалось.

При этом в департаменте здравоохранения сообщают, что 80-летняя больная из-за плохого аппетита получала поддерживающие препараты внутривенно. В медучреждении у нее произошла внезапная необратимая тромбоэмболия.

