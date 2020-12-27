В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию

В заключительный день золотые медали у спортивных пар завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а у женщин – Анна Щербакова.

Шестнадцатилетняя Аня Щербакова сумела в третий раз подряд подтвердить свой титул – и она первая, кому удалось сделать это со времен Ирины Слуцкой. Эффект от этой победы усиливает еще и то, что девушка незадолго до чемпионата перенесла тяжелую пневмонию и еще не успела восстановиться в полном объеме. Серебро выиграла юниорка из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева. Бронза у «русской ракеты» Александры Трусовой. Примечательно, что все медалистки в своих произвольных программах исполнили по два прыжка в четыре оборота. Для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова это золото тоже третье, но им пришлось возвращать утраченные год назад позиции. В произвольной ребятам не удалось избежать ошибок, но запаса после блестящей короткой им хватило для победы над петербуржцами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Третье место у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Ранее, напомню, у мужчин также третье в карьере национальное золото выиграл Михаил Коляда, а у танцоров впервые чемпионами стали Александра Степанова и Иван Букин.

Из-за последствий коронавируса в Челябинске не смогли выступить чемпионы Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Алена Косторная и Дмитрий Алиев. Впрочем, пандемия внесла коррективы и в принципы формирования сборной на чемпионат мира. В руководстве Федерации фигурного катания объявили, что в отличие от предыдущих лет, на этот раз места в сборной себе гарантировали только победители, борьба за остальные путевки продолжится на следующих соревнованиях.

Чемпионат мира должен пройти в конце марта в Стокгольме.