Депутат заксобрания СПб Высоцкий обрушил угрозы на журналиста, интересовавшегося его благотворительностью

Депутат заксобрания Петербурга Игорь Высоцкий обрушил ругательства и угрозы на журналиста, который интересовался его благотворительностью. Представитель прессы пришёл на раздачу подарков.

Журналист портала МР7 Андрей Окунь посетил выдачу новогодних подарков, которую в своей приёмной организовал депутат заксобрания Петербурга от партии Единая Россия Игорь Высоцкий. Сначала представителя прессы вытолкал из помещения мужчина, который не назвал свою фамилию. Позднее Окунь всё же поговорил с депутатом в его кабинете. Высоцкий пообещал засудить журналиста и порадовался, что накануне госдума одобрила закон об уголовной ответственности за клевету в интернете. А когда Окунь обратил внимание на оружие, которое висело на стене, депутат уточнил, как его следует применить.

Ранее портал МР7 опубликовал материал о том, что депутат Высоцкий раздавал жителям Невского округа от своего имени продуктовые наборы, которые, якобы, закупали за счёт бюджета. В ответ Высоцкий в ходе заседания заксобрания задавал чиновникам вопросы, могут ли они блокировать портал.



По новому закону, который уже одобрили Госдума и Совет Федераций, за ложную информацию в интернете можно получить до двух лет колонии.