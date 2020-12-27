Из-за долгов несколько миллионов россиян в этом году стали невыездными, сообщили в службе судебных приставов

Там назвали самые распространённые причины.

Долги по кредитам, алиментам и коммунальным услугам — чаще всего людям из-за этого запрещают уехать из страны. По сравнению с прошлым годом число должников выросло на 20 процентов, уточнили в службе судебных приставов агентству ТАСС. Там отметили, что в списках невыездных перед Новым годом числится более четырёх миллионов россиян. Соответственно те из них, кто захочет отметить праздник за пределами страны сделать этого не смогут. В службе судебных приставов напомнили, что выезд ограничивают при задолженности более 30-ти тысяч рублей и суммы втрое меньше, если это касается неуплаты алиментов. Агентство отмечает, что за последние годы приставы стали всё чаще наказывать тех, кто забывает оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги. В этом году всё больше людей нищают и становятся банкротами. Этому способствует коронавирус и падение рубля. В сентябре в России заработал институт банкротства граждан с долгами до полумиллиона рублей по упрощенной процедуре без суда. С его помощью малоимущие россияне могут списать непосильные долги. Выплаты алиментов это, впрочем, не касается.

Невыездные должники к началу декабря выплатили долги на сумму более чем 40 миллиардов рублей, отчитались в службе судебных приставов.