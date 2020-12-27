Некоторых странах Европы этим утром началась вакцинация от коронавируса

Пока что препарат предназначен только для определённых групп населения.

Одними из первых прививки начали делать в Италии. Там вакцинация стартовала с работников сферы здравоохранения. Одна из них, Клаудиа Аливернини, призвала привиться и всех остальных граждан.

При этом, как сообщает агентство ТАСС, представители итальянских властей сказали, что сегодняшние уколы носят символический характер, поскольку на полуостров привезли пока только 9 750 доз препарата.



Партии точно такого же объема вчера привезли и в Эстонию и Румынию. В этих странах вакцину получают работники больниц, скорой помощи и центров семейных врачей.

Другой подход — в Испании и на Кипре. Там первые дозы препарата «Пфайзер» будут предназначены для постояльцев и сотрудников домов престарелых. Например, в испанской Гвадалахаре уже привили 96-тилетнюю местную жительницу. Также в Австрии первыми начали вакцинировать жителей старше восьмидесяти лет.

Ожидается, что первые прививки от коронавируса сегодня сделают и в других европейских странах, например, в Бельгии, Люксембурге и Латвии.

Более крупные поставки препарата «Пфайзер», которые будут насчитывать уже сотни тысяч доз, должны начать поступать в европейские страны уже в начале января. Тогда же массовую вакцинацию планируют начать и другие члены ЕС, такие как Нидерланды или Финляндии.

В то время, как некоторые европейские страны начинают вакцинацию с людей пожилого возраста, в России прививки людям старше 60-ти лет пока массово не делают. Впрочем, уже с завтрашнего дня должна ситуация измениться.

Сергей Собянин в своем блоге написал, что запись на прививку открывается для этой группы граждан с понедельника. Сам градоначальник еще в сентябре сообщил, что сделал прививку. В сегодняшнем сообщении он отметил, что на собственном опыте убедился, что отечественный препарат работает.

В регионах люди старшего поколения также вскоре смогут получить вакцину – об этом накануне сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация в России началась 5 декабря – в первые дни прививочные пункты работали только в Москве. Несмотря на то, что власти жестко определили категории граждан, которые могут получить вакцину, в прессе появляются многочисленные свидетельства того, что сделать прививку смогли и люди не относящиеся к этим группам.

В России, по подсчетам оперативного штаба, еще более 28 тысяч человек заразились коронавирусом. Это на тысячу меньше, чем днем ранее. За сутки умерли 552 пациента. Наибольший прирост заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Бесплатная вакцинация

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о грядущих пандемиях, которые может пережить человечество. В своем видеообращении, приуроченном к Международному дню противоэпидемической готовности, отмечаемому сегодня, Тедрос Гебрейесус призвал готовиться к будущим вызовам.

По данным ВОЗ, с начал пандемии в мире зарегистрировано около 80 миллионов зараженных коронавирусом, умерших свыше полутора миллионов.