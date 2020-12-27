Судебное заседание по делу солдата-срочника Шамсутдинова пройдет 28 декабря в Чите

Заседание читинского военного суда по делу тюменца солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, состоится 28 декабря. Ранее судья прервал напутственное слово коллегии присяжных, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Руслан Нагиев.

«На прошлом заседании напутственное слово судья прервал и перенес его на понедельник. Завтра будет продолжено произнесение напутственного слова присяжным, только после этого они смогут удалиться в совещательную комнату для вынесения вердикта», — сказал он.

На данный момент, по его словам, завершены судебные прения, выступили прокуроры, потерпевшие и защита. «Суд сформировал перечень вопросов для присяжных с учетом мнения сторон и перешел к оглашению напутственного слова», — отметил адвокат.

Р.Нагиев добавил, что скорее всего приговор сегодня так и не будет оглашен.

Солдат-срочник осенью 2019 года при сдаче караула расстрелял сослуживцев. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время завершающихся судебный прений сам Р.Шамсутдинов в последнем слове сказал, что его довели до этого шага, он этого не хотел, в содеянном раскаивается.