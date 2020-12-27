Прививку от коронавируса в Москве смогут сделать люди старше 60 лет

Запись откроется завтра, тогда же можно будет пройти вакцинацию – написал в своем личном блоге мэр Сергей Собянин. Он добавил, что пожилые люди — это самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь.

Сам градоначальник еще в сентябре сообщил, что сделал прививку. В сегодняшнем сообщении он отметил, что на собственном опыте убедился, что вакцина работает.

Минздрав разрешил людям старше 60 лет присоединиться к массовой вакцинации. Привиться рекомендовали и в РПЦ. Об этом сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион.

Ранее в правительстве заявили, что экспертиза доказала безопасность и эффективность первой российской вакцины для людей старше 60 лет.

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