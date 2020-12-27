Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о намерении продолжать работу в парламенте, несмотря на прошедшие выборы

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что намерен продолжать работу в парламенте, несмотря на прошедшие недавно выборы. Противники власти отказались признавать результаты голосования.

Представители оппозиционных сил, которые заседают в Национальной ассамблее, то есть в венесуэльском парламенте, продлили работу этого законодательного органа до того момента, пока в стране не пройдут свободные выборы. В предыдущих, которые состоялись 6-ого декабря, они принципиально отказались участвовать. Оппоненты правительства, это примерно 25 политических партий, еще летом назвали это голосование «обманом, к которому призывает диктатура» и попросили своих сторонников не приходить на избирательные участки.

В итоге, по результатам этих выборов большинство в парламенте получил так называемый «Великий патриотический полюс», который поддерживает действующее правительство и президента Николаса Мадуро. Первое заседание нового созыва должно состояться уже в начале января.

Национальная ассамблея – это последний государственный институт, который остаётся под контролем оппозиции. В связи с этим ранее президент урезал её полномочия.

Политический кризис начался в Венесуэле в январе 2019-ого года, когда оппозиция не признала Николаса Мадуро законно выбранным президентом.