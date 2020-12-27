Власти Москвы отчитались о снижении количества пожаров за год на 20%

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков связал это с высокой скоростью реагирования пожарных расчетов и проведенному в городе комплексу профилактических мер. Если же сравнивать с официальной статистикой пятилетней давности, то число пожаров сократилось вдвое – до 7,5 тысяч.

Сегодня в стране отмечают День спасателя.