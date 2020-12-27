Министр Сергей Кравцов: Министерство просвещения работает над овышением зарплат учителям

Об этом рассказал министр Сергей Кравцов. Он при этом отметил, что в будущем году работа будет вестись максимально активно.
Кравцов также заметил, что в каждом регионе ужалось довести зарплаты педагогов до средней региональной
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Об этом рассказал министр Сергей Кравцов. Он при этом отметил, что в будущем году работа будет вестись максимально активно.
Кравцов также заметил, что в каждом регионе ужалось довести зарплаты педагогов до средней региональной
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…
Почему Путин приказал арестовать Любовь Соболь? Навальный и ФБК его унизили. Одно дело, когда у тебя имидж хитрого и коварного убийцы, другое, когда тебя макают носом в собственные следы жизнедеятельности. Навальный (на самом деле ФСБ) выставил Путина полным идиотом и простофилей. Конечно, он хочет отомстить…
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)