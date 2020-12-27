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12:02, 27 декабря 2020

Коронавирусом за сутки в России заразились еще более 28-ми тысяч человек, это данные оперативного штаба

Ситуация с коронавирусом по сравнению с той, что была последние дни несколько улучшилась. Заражённых за сутки выявили почти 28300 человек, рапортовал оперативный штаб. Это почти на тысячу пациентов меньше, чем накануне. Москва и Петербург традиционно лидируют по числу заражённых. Коронавирус в столице за сутки выявили у 6 тысяч 620 человек — заметно меньше, чем вчера, умерли 73 пациента. Отмечу, смертность в столице, судя по статистике штаба, полтора месяца держится примерно на одном уровне и не превышает 77-ми летальных случаев за сутки. В Петербурге за минувший день выявили 3760 заражённых — чуть меньше чем накануне, умерли 74 человека. Таким образом, северная столица снова в лидерах по числу летальных случаев. Всего в стране за сутки от коронавируса скончались 552 пациента — немного меньше по сравнению с днем ранее. В Подмосковье за сутки опасный вирус обнаружили у более тысячи шестисот человек, в Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской и ряде других областей по несколько сотен заражённых.

С начала пандемии в России зарегистрировали более трёх миллионов заразившихся и почти 55 тысяч летальных исходов. Наша страна остается на 4-м месте в мире по числу инфицированных.



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