Вопрос о мере пресечения для юриста ФБК Любови Соболь сегодня должен решить суд

После допроса у следователей по делу о незаконном проникновении в жилище она была задержана на двое суток. Адвокат Владимир Воронин в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что вопрос с мерой пресечения намерено затягивают.

Суд по избранию меры пресечения в отношении Любови Соболь может состояться сегодня вечером. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат политика Владимир Воронин.

Адвокат сообщил, что пока к нему не поступало никакой информации о том, где и во сколько будут проходить слушания, и состоятся ли они вообще.

«Но маловероятно то, что Любовь Соболь отпустят просто так, что истекут 48 часов и ее отпустят из изолятора. Я думаю, что ситуация будет развиваться двумя путями — либо ее повезут в суд и будут там изберут меру пресечения, либо ее повезут в следствие, и там оно будет избирать подписку о невыезде», — сказал В.Воронин.

В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией Л.Соболь возбудили дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Она хотела пообщаться с Константином Кудрявцевым — одним из сотрудников ФСБ, предположительно уничтожавшем следы яда «Новичок» с одежды Алексея Навального в Омске.

Любовь Соболь обвиняют в том, что она «неоднократно пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины». Однако сама юрист ФБК настаивает, что приходила к квартире Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Навального и предполагаемого отравителя из ФСБ, звонила в дверь, но ей не открыли, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру.