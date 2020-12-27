Взрыв в центре Нэшвилла, по одной из версий, мог устроить смертник, сообщают американские СМИ

Пока власти города не говорят о теракте.

Личность возможного подрывника полиция установила. Это как сообщает телекомпания CBS со ссылкой на информированные источники местный житель Энтони Уорнер, ему 63 года. Судя по фотографиям с места взрыва, у него был фургон похожий на тот, что взорвался в центре Нэшвилла два дня назад, сообщает СМИ. Власти информацию о том, что личность злоумышленника установлена, пока не подтвердили. О том, что за рулем фургона, скорее всего, был самоубийца-смертник и он погиб при взрыве сообщает и телеканал CNN. По данным агентства Рейтер силовики обыскали дом примерно в 20-ти километрах от Нэшвилла, где жил предполагаемый взрывник. Расследование ведут ФБР и другие ведомства. Напомню, взрыв в Нэшвилле прогремел в пятницу. Три человека в результате инцидента пострадали, они в больнице, угрозы для их жизни нет, говорят медики. Повреждения получили несколько десятков зданий. В полиции считают, что взрыв был преднамеренным. Одна из очевидцев случившегося рассказала журналистам, что перед взрывом из машины раздавалось предупреждение о бомбе.

Губернатор штата Теннесси попросил президента Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации в округе Нэшвилла, где прогремел взрыв.