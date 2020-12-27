Традиционная встреча президента России с представителями крупного бизнеса в этом году не состоится

С чем это связано – напрямую в Кремле не сказали.

В этом декабре вопреки обыкновению Владимир Путин не будет встречаться с влиятельными предпринимателями. Об этом объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что это не значит, будто у главы государства нет с ними коммуникации. «Наоборот, идёт постоянный диалог у президента напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями». Ведётся он с помощью Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты.

Журнал «Форбс» пишет, что встреча президента с бизнесменами обычно проходила в конце месяца. На ней, как отмечает издание, подводились итоги года. В прошлый раз, например, в Большом Кремлёвском дворце обсуждали санкции против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» и отношения с Украиной. Присутствовали там, такие влиятельные предприниматели, как Владимир Потатин, Алишер Усманов, Александр Мамут и другие.

Ранее из-за эпидемии коронавируса в этом году также отменили и традиционную «прямую линию» с президентом, а его ежегодная большая пресс-конференция прошла в видеоформате.