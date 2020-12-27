Стоимость биткоина второй раз за сутки обновила исторический максимум

Самая популярная в мире криптовалюта стоит уже почти 27 с половиной тысяч долларов, об этом говорят данные биржи CoinDesk. Ещё сутки назад курс биткоина превысил психологическую отметку в 25 тысяч. Стоимость виртуальной валюты за неделю выросла более чем на 10 процентов, отмечают эксперты. Резкий рост связывают с масштабными вливаниями Федеральной резервной системы и других центробанков в экономику. Надежды на то, что пандемию коронавируса удастся победить благодаря появлению эффективных вакцин тоже подстёгивают цену биткоина. На фоне роста стоимости криптовалюты инвесторы в ночь в пятницу в соцсетях желали друг другу «Happy Bitmas», обыграв фразу Happy Christmas то есть «Счастливого Рождества», пишет портал Business Insider. Трейдеры и сетевые аналитики полагают, что в ближайшие недели показатели биткоина останутся оптимистичными. Курс виртуальной валюты предположительно будет колебаться в районе 23-х тысяч долларов.

Биткоин снова начал дорожать весной этого года на фоне пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса.