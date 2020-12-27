Количество россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов, в этом году увеличилось на 20%

По состоянию на 1-ое декабря в России действовало примерно четыре миллиона сто тысяч постановлений о запрете на выезд за рубеж, и это на семьсот тысяч больше, чем годом ранее. Такую информацию агентству ТАСС представили в Федеральной Службе Судебных Приставов. Там же отметили, что за последние три года количество подобных должников выросло в два с половиной раза. В основном, речь идёт о людях, которые не перевели деньги по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги, по кредитам или по алиментным платежам.

При этом, запрет на выезд применяют пока что не ко всем россиянам с подобными задолженностями. Например, по подсчётам ТАСС, из страны не может выехать только треть должников по кредитам.

Также агентство обратило внимание на то, что за последние годы приставы всё чаще стали применять ограничения в отношении тех граждан, которые не платят за ЖКХ.

В ФССП отметили, что всего за этот год россияне погасили задолженности на сумму более чем в 41 миллиард рублей.