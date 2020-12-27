В Евросоюзе стартует вакцинация от коронавируса

Власти одобрили использование препарата от компаний Pfizer и BioNTech. Хотя в некоторых странах – например, Германии, Франции, Австрии, Италии, Испании и Болгарии — прививку можно будет сделать уже сегодня, в других этот процесс начнется позже. Так, в Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать массовую вакцинацию завтра, а в Нидерландах с 8 января. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Производитель высказал готовность до конца года поставить в Европу 12,5 миллионов доз. В перспективе власти договорились о закупке 200 миллионов.

По заверениям Pfizer и BioNTech, эффективность их разработки составляет 95%.

Все страны Евросоюза получили вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС располагает достаточным количеством доз, чтобы привить 450 миллионов человек.

Минздрав разрешил людям старше 60 лет присоединиться к массовой вакцинации. Привиться рекомендовали и в РПЦ. Об этом сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион.

Ранее в правительстве заявили, что экспертиза доказала безопасность и эффективность первой российской вакцины для людей старше 60 лет.