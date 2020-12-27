Экс-глава Серпуховского района может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Источник ТАСС утверждает, что речь идет о статье за оскорбление конвоя и судьи. По выражению собеседника агентства, на протяжении всего судебного следствия, Александр Шестун «вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления».

На днях Шестуна признали виновным в коррупции, мошенничестве и отмывании денег и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Сам бывший чиновник настаивает на своей невиновности и связывает уголовное преследование с конфликтом с ФСБ.