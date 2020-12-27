Для того, чтобы увидеть родных, россиянин переплыл Тихий океан на небольшой яхте

Карантин застал российского специалиста Ай-Ти Дмитрия Пелевина во Франции, хотя несколько последних лет он с семьей жил в Новой Зеландии. Сообщение с этой страной было закрыто и Дмитрий начал искать альтернативные пути. Единственное, что пришло ему в голову – купить яхту и отправится в плавание, благо он уже с десяток лет занимался этим видом спорта. Подходящий вариант нашелся на острове Мартиника, куда еше можпо было вылететь. Яхту продавали россияне и готовы были отдать недорого – по цене среднего автомобиля. Пелевин купил судно и ушел в одиночное плавание. Чреез панамский канал он вышел в Тихий океан и преодолев 13 тысяч километров на 11-метровом суденышке он совершил отчаянное плавание. Ко всем прочим бедам у него отказал двигатель, судно также потеряло один парус. Тем не менее, он добрался до гавани Галф-Харбор

Дмитрий Пелевин исполнил свою мечту. Вышел в океан под парусом в одиночку.