Центр им. Гамалеи получил грант на разработку препарата из антител от COVID-19

Центр им. Гамалеи, создавший вакцину от коронавируса «Спутник V», получил грант на разработку препарата из антител от COVID-19, аналогичный тому, которым лечился президент США Дональд Трамп. Британские ученые полагают, что подобный коктейль может сформировать «мгновенный иммунитет». Как сообщил глава Центра Александр Гинцбург, результаты разработок могут быть представлены осенью или в конце 2021 года. Гинцбург также рассказал о разработке единой вакцины от гриппа и коронавируса. Этим занимается и другой российский научный центр — новосибирский «Вектор», создавший вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона».
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